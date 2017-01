Keskiviikko on viikon kolmannes päivä. Se tulee tiistain jälkeen, ja ennen torstaita. Kuten nimi antaa ymmärtää, sillä tarkoitetaan viikon keskimmäistä päivää, koska se on keskellä vanhaa, sunnuntaista alkanutta viikkoa. Nykyään toki viikko alkaa maanantaista, mutta nimeä voi silti käyttää kun puhutaan viisipäiväisestä työviikosta. Sana on siksi edelleen käyttökelpoinen. Sama pätee myös saksan kielessä.